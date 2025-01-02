2 янв. 2025 г., 19:16
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Новости ID: 85708634
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Иран планирует достичь производства 130 миллионов литров бензина

2 янв. 2025 г., 19:16
Новости ID: 85708634
Иран планирует достичь производства 130 миллионов литров бензина

Тегеран, 2 января. ИРНА — Заместитель министра нефти Ирана и генеральный директор Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов Мохаммад Садег Азимифар объявили о стратегической цели увеличить объем производства бензина и дизельного топлива до 130 миллионов литров в день к окончанию 14-го срока правительства.

В ходе пресс-конференции Азимифар подчеркнул, что для достижения данной цели в стране активно реализуются проекты по модернизации существующих нефтеперерабатывающих заводов, а также планируется строительство новых объектов.

«Обеспечение стабильного и своевременного снабжения сырьем и нефтепродуктами является нашим приоритетом», — отметил он. В этом контексте с начала работы 14-го правительства в провинции Хормозган и городе Бандар-Аббас успешно запущены два стратегически важных проекта. Первый проект включает соединение завода по переработке нефти в Бандар-Аббасе с трубопроводом Гуре — Джаск, а второй — первый этап нового трубопровода для транспортировки нефтепродуктов из Бандар-Аббаса в Рафсанджан, протяженностью 460 км.

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