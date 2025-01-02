Иран планирует достичь производства 130 миллионов литров бензина

В ходе пресс-конференции Азимифар подчеркнул, что для достижения данной цели в стране активно реализуются проекты по модернизации существующих нефтеперерабатывающих заводов, а также планируется строительство новых объектов.

«Обеспечение стабильного и своевременного снабжения сырьем и нефтепродуктами является нашим приоритетом», — отметил он. В этом контексте с начала работы 14-го правительства в провинции Хормозган и городе Бандар-Аббас успешно запущены два стратегически важных проекта. Первый проект включает соединение завода по переработке нефти в Бандар-Аббасе с трубопроводом Гуре — Джаск, а второй — первый этап нового трубопровода для транспортировки нефтепродуктов из Бандар-Аббаса в Рафсанджан, протяженностью 460 км.