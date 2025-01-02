Багаи отметил усилия генерала Сулеймани в борьбе с терроризмом

В своём сообщении в аккаунте X, приуроченном к годовщине его убийства, Багаи отметил, что, когда конфликт основывается на оружии, бомбах и жертвах, генерал Сулеймани стал известен как "командир сердец".

"Великие генералы не завоевывают лишь географические территории; они завоевывают сердца, и именно поэтому их достижения остаются в памяти людей", — добавил он.

Генерал-лейтенант Сулеймани, заместитель иракского лидера Хашд аш-Шааби Абу Махди Мухандиса, и его соратники были убиты в результате авиаудара США недалеко от аэропорта Багдада 3 января 2020 года по приказу тогдашнего президента США Дональда Трампа.