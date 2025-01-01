Ареф: договор о свободной торговле обеспечит более серьезное присутствие Ирана в экспорте

Заседание «Высшего совета по несырьевому экспорту» состоялось сегодня утром в среду, спустя три года и 11 месяцев после последнего заседания. На этом заседании первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф, подчеркивая, что развитие несырьевого экспорта страны имеет жизненно важное значение для четырнадцатого правительства, отметил: необходимо использовать потенциал губернаторов приграничных провинций для экспорта соседним странам.

На заседании, в котором приняли участие министры и высшие должностные лица организаций, работающих в сфере экспорта, Мохаммад Реза Ареф, ссылаясь на жизненно важное значение темы несырьевого экспорта для правительства, сказал: «учитывая установление официальных отношений с международными и региональными механизмами, сейчас настало время реально добиваться прорыва в экспорте».

Он добавил: «мы активно присутствуем в Шанхайской организации, БРИКС и важных международных и региональных соглашениях, через которые установлены хорошие связи, что привело к тому, что даже страны, ранее не проявлявшие интереса к развитию отношений, теперь сами заинтересованы в контактах, и мы должны хорошо использовать эти условия для увеличения экспорта».