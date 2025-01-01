1 янв. 2025 г., 19:03
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Ареф: договор о свободной торговле обеспечит более серьезное присутствие Ирана в экспорте

1 янв. 2025 г., 19:03
??????? ID: 85707693
Ареф: договор о свободной торговле обеспечит более серьезное присутствие Ирана в экспорте

Тегеран, 1 января, ИРНА - Первый вице-президент, заявляя, что в ближайшее время будет финализирован «Договор о свободной торговле», сказал, что этот договор создаст благоприятные условия, чтобы более серьезно заняться экспортом и иметь лучшую ситуацию во внешней торговле по сравнению с прошлым.

Заседание «Высшего совета по несырьевому экспорту» состоялось сегодня утром в среду, спустя три года и 11 месяцев после последнего заседания. На этом заседании первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф, подчеркивая, что развитие несырьевого экспорта страны имеет жизненно важное значение для четырнадцатого правительства, отметил: необходимо использовать потенциал губернаторов приграничных провинций для экспорта соседним странам.

На заседании, в котором приняли участие министры и высшие должностные лица организаций, работающих в сфере экспорта, Мохаммад Реза Ареф, ссылаясь на жизненно важное значение темы несырьевого экспорта для правительства, сказал: «учитывая установление официальных отношений с международными и региональными механизмами, сейчас настало время реально добиваться прорыва в экспорте».

Он добавил: «мы активно присутствуем в Шанхайской организации, БРИКС и важных международных и региональных соглашениях, через которые установлены хорошие связи, что привело к тому, что даже страны, ранее не проявлявшие интереса к развитию отношений, теперь сами заинтересованы в контактах, и мы должны хорошо использовать эти условия для увеличения экспорта».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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