ХАМАС: удары Израиля по палаткам беженцев — продолжение геноцида в Газе

В движении отметили, что эти действия являются частью продолжающегося геноцида против мирных жителей, находящихся под угрозой со стороны израильских войск.

В своем заявлении, опубликованном в четверг, ХАМАС указал на увеличение насилия с израильской стороны, отметив, что удары по палаткам беженцев в районе Маваси, а также бомбардировки домов в Джабалии, Газе и Дейр-аль-Балах привели к гибели более пятидесяти человек. Движение описало эти действия как "фашистские агрессии", нарушающие международные и гуманитарные законы.

В организации выразили разочарование в адрес международного сообщества, призвав его к активным действиям по остановке "ежедневного уничтожения" палестинцев, которое продолжается более пятнадцати месяцев. ХАМАС рассматривает бездействие мировых институтов как "позорное поражение" и "сокрушение этических норм".

В заключение, ХАМАС призвал арабские и исламские страны, а также всех гуманистов мира, к немедленным действиям для предотвращения этих ежедневных убийств и усиления солидарности с палестинским народом.