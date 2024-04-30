Душанбе направил официальную ноту протеста в Москву

По сообщению "Азия-Плюс", Шохин Самади, глава пресс-службы Министерства иностранных дел Таджикистана, заявил, что в знак протеста против негативного отношения Москвы к гражданам Таджикистана, министерство направило ноту протеста послу России в Таджикистане Семену Григорьеву.

Самади пояснил, что в ноте протеста выражается серьезная обеспокоенность по поводу случаев "крайне негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации, а также массового нарушения их прав и свобод".

По его словам, в ноте говорится, что "такого рода действия применяются исключительно к гражданам Таджикистана, что принципиально несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений".

Министерство иностранных дел Таджикистана также сообщило на своем официальном сайте 28 апреля, что ситуация с таджикскими гражданами, находящимися в московских аэропортах, по-прежнему остается сложной.

Министерство заявило, что таджики содержатся в московских аэропортах в плохих условиях, а имена некоторых из них включены в "список подлежащих депортации".

По данным Министерства, только по состоянию на 27 апреля в зоне "временного содержания" аэропорта "Внуково" содержались 954 гражданина Таджикистана, в том числе студенты, обучающиеся в российских вузах.