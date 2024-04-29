Египет и Иордания предупредили о переселении палестинцев

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что нападение на Рафах на юге сектора Газа уничтожит палестинский вопрос и приведет к полному перемещению палестинских жителей.

"Как мир может быть удовлетворен формированием независимого палестинского государства без существования палестинской нации", добавил он.

"Пришло время международному сообществу признать право палестинской нации созадть независимое государство", отметил премьер-министр

Премьер-министр Иордании также заявил, что "Мы предостерегаем от любых действий Израиля, которые могут привести к принудительной или добровольной миграции палестинцев, потому что эти действия уничтожат Палестину".