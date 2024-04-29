МВФ: внешний долг Ирана в 2023 году сократился

Международный валютный фонд в своем новом докладе под названием «Экономические перспективы Ближнего Востока и Центральной Азии» изучил объем внешнего долга 28 стран региона, включая Иран.

В этом отчете отношение внешнего долга Ирана к ВВП в 2023 году составляет всего 1,7%, что ниже, чем у всех стран Ближнего Востока и Центральной Азии, кроме Алжира.

Внешний долг Ирана в 2023 году значительно сократился по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году соотношение внешнего долга Ирана к ВВП было объявлено на уровне 2,2%, согласно которому в 2023 году этот показатель снизился на 22%.

Отмечается, что средний долг стран Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии к их совокупному валовому внутреннему продукту в 2023 году оценивается в 47,8%.