Министр экономики и заместитель МИДа по экономической дипломатии посетили с визитом Эр-Рияд

Мехди Сафари, заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии, сегодня утром был встречен в аэропорту Эр-Рияда послом Ирана в Саудовской Аравии Алирезой Энаяти.

Сафари прибыл в Саудовскую Аравию для участия в специальном заседании Всемирного экономического форума под девизом "Международное сотрудничество, развитие и энергетика", в котором примут участие главы государств и политики, отвечающие за экономическую политику разных стран.

Министр экономики и финансов Ирана также примет участие в 49-й ежегодной встрече Группы Исламского банка развития 2024 года в Эр-Рияде.