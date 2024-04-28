28 апр. 2024 г., 11:50
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр экономики и заместитель МИДа по экономической дипломатии посетили с визитом Эр-Рияд

28 апр. 2024 г., 11:50
??????? ID: 85459376
Министр экономики и заместитель МИДа по экономической дипломатии посетили с визитом Эр-Рияд

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари прибыл сегодня утром в Эр-Рияд для участия в специальном заседании Всемирного экономического форума.

Мехди Сафари, заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии, сегодня утром был встречен в аэропорту Эр-Рияда послом Ирана в Саудовской Аравии Алирезой Энаяти.

Сафари прибыл в Саудовскую Аравию для участия в специальном заседании Всемирного экономического форума под девизом "Международное сотрудничество, развитие и энергетика", в котором примут участие главы государств и политики, отвечающие за экономическую политику разных стран.

Министр экономики и финансов Ирана также примет участие в 49-й ежегодной встрече Группы Исламского банка развития 2024 года в Эр-Рияде.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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