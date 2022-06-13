ЮНКТАД сообщает о росте иностранных инвестиций в Иран на 6%

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) ежегодно рассматривает тенденции иностранных инвестиций в различных странах в серии отчетов «Иностранные инвестиции в мире», в ходе которых публикует статистические данные о прямых иностранных инвестициях во всех странах.

Рост иностранных инвестиций в Иран на 6% в 2021 году

Согласно отчету «Иностранные инвестиции в мире в 2022 году», объем прямых иностранных инвестиций в Иран в 2021 году составил 1,425 млн долларов.

Прямые иностранные инвестиции в Иран в 2020 году составили 1,342 млн долларов, что свидетельствует о росте инвестиций на 6,18% на сумму 83 млн долларов в прошлом году.

Иностранные инвестиции в Иран в 2018, 2019 и 2020 годах снизились на 11%, 36,4% и 30%.