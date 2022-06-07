7 июн. 2022 г., 09:28
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Из Ирана ежедневно поставляется более млн. баррелей нефти

Из Ирана ежедневно поставляется более млн. баррелей нефти

Тегеран, 7 июня, ИРНА – По сообщению Министерства нефти Ирана из страны ежедневно поставляется более млн. баррелей нефти.

По данным ИРНА из Министерства нефти, поставка нефти ежедневно превышает млн. баррелей. Нефтяные доходы также на 60 процентов выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря хорошей ситуации на рынке Иран еще ищет новых клиентов на свою нефть.

Напомним, ранее также объявили товарооборот между Ираном и Китаем за последние 4 месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16 процентов и составил 5 млрд 25 млн. долларов.

Импорт иранской нефти Китаем также за указанный период попробовал 25-процентый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 млрд 489 млн. долларов.

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