Из Ирана ежедневно поставляется более млн. баррелей нефти

По данным ИРНА из Министерства нефти, поставка нефти ежедневно превышает млн. баррелей. Нефтяные доходы также на 60 процентов выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря хорошей ситуации на рынке Иран еще ищет новых клиентов на свою нефть.

Напомним, ранее также объявили товарооборот между Ираном и Китаем за последние 4 месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 16 процентов и составил 5 млрд 25 млн. долларов.

Импорт иранской нефти Китаем также за указанный период попробовал 25-процентый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 млрд 489 млн. долларов.

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