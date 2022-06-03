Подписано соглашение об увеличении Газового «свопа» из Туркменистана в Азербайджан

В этой связи соглашение об увеличении Газового «свопа» из Туркменистана в Азербайджан было подписано министром нефти Ирана после пятилетнего перерыва во время визита президента Республики в Туркменистан.

На основе этого соглашения 2 млрд кубометров газа переходится из Туркменистана в Азербайджанскую Республику через территорию Ирана, при этом формируется совместная рабочяя группа для исследований между двумя странами.

Министерство нефти Ирана сообщило в четверг, что министр Джавад Оджи заявил во время встречи в Баку с помощником премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафой о том, что в ходе переговоров по разработке совместных энергетических месторождений в Каспийском море в рамках совместной комиссии был достигнут консенсус.

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