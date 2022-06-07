Катар призвал все стороны вернуться к ядерной сделке

Он в интервью телеканалу «Al Jazeera» заявил, что ядерная сделка откроет новые перспективы для регионального сотрудничества и диалога с Ираном.

По его словам, Катар проводит переговоры с США и Ираном, чтобы подготовить почву для восстановления ядерной сделки.

Указав на переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о перспективе восстановления СВПД, министр иностранных дел Катара заявил: «Венские переговоры не провалились, и наши контакты с Ираном являются не заменой переговоров, а способствующим фактором».

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