7 июн. 2022 г., 08:56
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Катар призвал все стороны вернуться к ядерной сделке

Катар призвал все стороны вернуться к ядерной сделке

Тегеран, 7 июня, ИРНА - Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани в понедельник призвал все стороны вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, так как ядерное соглашение является основой стабильности и безопасности региона.

Он в интервью телеканалу «Al Jazeera» заявил, что ядерная сделка откроет новые перспективы для регионального сотрудничества и диалога с Ираном.
По его словам, Катар проводит переговоры с США и Ираном, чтобы подготовить почву для восстановления ядерной сделки.
Указав на переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о перспективе восстановления СВПД, министр иностранных дел Катара заявил: «Венские переговоры не провалились, и наши контакты с Ираном являются не заменой переговоров, а способствующим фактором».

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