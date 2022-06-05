Рост насилия с применением оружия в США; 1 погибший, 5 раненых на вечеринке в Вирджинии

Полицейское управление Честерфилда заявило, что полиция реагирует на сообщения о выстрелах, произведенных около 9:38 вечера в Честере, штат Вирджиния. По сообщениям местных новостных агентств, насилие вспыхнуло на вечеринке.

Прибывшие полицейские обнаружили мужчину с огнестрельным ранением, сообщила полиция. Он скончался на месте происшествия. По словам властей, еще пятеро были застрелены и доставлены в местные больницы или другие лечебные учреждения.

По словам властей, еще два человека получили ранения, не связанные с огнестрельным оружием.

Служба Архива насилия с применением огнестрельного оружия США сообщила в пятницу, что по состоянию на 2 июня 2022 года более 8000 человек были убиты и более 15 000 получили ранения в результате насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram