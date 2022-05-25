Число жертв стрельбы в начальной школе в Техасе возросло до 22 человек

Как сообщает телеканал CBS, в результате стрельбы в начальной школе погибли по меньше мере 19 детей и двое взрослых, в том числе бабушка стрелка. Самого 18-летнего стрелка, ликвидировали сотрудники полиции.

Губернатор Техаса Грег Эбботт на пресс-конференции заявил, что стрелок опознан, им оказался 18-летний Сальвадор Рамос, который был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими. Двое из них в ходе перестрелки получили легкие ранения.

Эбботт сказал, что стрелок оставил машину у школы, зашел в здание с пистолетом и, по некоторым данным, с винтовкой.

Мотив стрелявшего пока не установлен, но местные власти говорят, что все школы в этом районе закрыты.

Продолжение вооруженного насилия в США заставило президента Джо Байдена в апреле запретить в стране наборы для самостоятельного сбора оружия без серийных номеров.

По данным Armed Violence Archives Group, уровень смертности от огнестрельного оружия в США увеличилась в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

НПО сообщила, что в 2021 году в США было зарегистрировано 20 726 смертей от огнестрельного оружия, включая самоубийства.

Группа сообщила, что вооруженное насилие в Соединенных Штатах в 2021 году включало 693 массовых расстрела, в результате которых 702 человека погибли и более 2800 получили ранения.