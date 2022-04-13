13 апр. 2022 г., 10:38
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Стрельба в метро Нью-Йорка: ранены 29 человек

Стрельба в метро Нью-Йорка: ранены 29 человек

Тегеран, 13 апреля, ИРНА - В результате стрельбы на станции метро "36-я улица" в Нью-Йорке во вторник, 12 апреля, пострадали 29 человек. Награда в 50 тысяч долларов объявлена за информацию о виновнике инцидента со стрельбой в метро Нью-Йорка.

Как сообщили полиция и пожарная служба, пострадавшие госпитализированы в трех местных больницах. 

Стрельба в метро Нью-Йорка: ранены 29 человек

Полиция ищут подозреваемого в стрельбе Фрэнка Джеймса

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в нью-йоркском метро. Сообщается, что подозреваемым оказался 62-летний Фрэнк Джеймс. Именно он арендовал машину, которая, как считают следователи, связана со стрелком. На месте стрельбы также была найдена кредитная карта, использованная для бронирования грузовика — это и помогло выяснить личность подозреваемого. 

Стрельба в метро Нью-Йорка: ранены 29 человек

Во вторник утром на станции метро "36-я улица" в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 29 человек. 

Джо Байден обещал найти виновного в теракте 

Обещание найти человека, устроившего стрельбу в метро города Нью-Йорка, дал президент США Джо Байден. Американский лидер пояснил, что на месте происшествия в тесном взаимодействии работают сотрудники минюста, ФБР и полиции Нью-Йорка. Администрация Белого дома поддерживает связь с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом и начальником полиции Нью-Йорка, и будет контролировать процесс, пока не будут закончены разбирательства, и пока не будет найден и наказан злоумышленник.

Стрельба в метро Нью-Йорка: ранены 29 человек

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал этот инцидент террором.

Стрельба в метро Нью-Йорка: ранены 29 человек

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