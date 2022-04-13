Стрельба в метро Нью-Йорка: ранены 29 человек

Как сообщили полиция и пожарная служба, пострадавшие госпитализированы в трех местных больницах.

Полиция ищут подозреваемого в стрельбе Фрэнка Джеймса

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в нью-йоркском метро. Сообщается, что подозреваемым оказался 62-летний Фрэнк Джеймс. Именно он арендовал машину, которая, как считают следователи, связана со стрелком. На месте стрельбы также была найдена кредитная карта, использованная для бронирования грузовика — это и помогло выяснить личность подозреваемого.

Во вторник утром на станции метро "36-я улица" в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По словам шефа полиции Кишант Сюэл, идет розыск подозреваемого – темнокожего мужчины. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 29 человек.

Джо Байден обещал найти виновного в теракте

Обещание найти человека, устроившего стрельбу в метро города Нью-Йорка, дал президент США Джо Байден. Американский лидер пояснил, что на месте происшествия в тесном взаимодействии работают сотрудники минюста, ФБР и полиции Нью-Йорка. Администрация Белого дома поддерживает связь с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом и начальником полиции Нью-Йорка, и будет контролировать процесс, пока не будут закончены разбирательства, и пока не будет найден и наказан злоумышленник.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал этот инцидент террором.