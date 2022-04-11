Стрельба в США: погибли 2 человека

"Полиция Сидар-Рейпидса расследует стрельбу в ресторане Taboo..., которая произошла в 1.27 (9.27 мск - ред.) в воскресенье, 10 апреля 2022 года. Подтверждено, что два человека погибли, еще около 10 получили ранения и получают медицинскую помощь в нескольких местных больницах", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте полиции в Facebook.

Полиция сообщила, что опрашивает свидетелей, на месте стрельбы работают следователи.

Спустя год после прихода Джо Байдена к власти, американские эксперты говорят о рекордном росте смертоносного вооруженного насилия как об одной из внутренних проблем страны, отметив, что такое насилие в США выходит из-под контроля.

Как сообщают американские СМИ, во многих американских городах, составляющих около двух третей из 40 крупнейших городов страны, за последние годы зафиксировано беспрецедентное количество убийств с применением огнестрельного оружия.

По данным CNN, на каждые 100 американцев приходится невероятные 120 единиц огнестрельного оружия, что невероятно для всего мира.

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