В США 10 человек убиты при стрельбе в супермаркете

ФБР считает, что преступление могло быть совершено на почве расовой ненависти: из 10 убитых и трех раненых 11 были афроамериканцами.

Стрельба произошла днем в магазине Tops Friendly Markets. По данным полиции, преступник вошел в супермаркет в одежде военного образца и начал стрелять из винтовки. Стрельба транслировалась в интернете.

Комиссар городской полиции Джозеф Грамалья рассказал, что 18-летний подозреваемый выстрелил в четырех человек возле супермаркета. В магазине произошла перестрелка с охранником, который также был убит. Преступник также застрелил несколько человек в самом супермаркете. Во время задержания подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством, однако правоохранительным органам удалось уговорить его сдаться.



Задержанного обвиняют в убийстве первой степени, ему грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Прокуратура изучает возможность предъявления обвинения в терроризме.

Как отмечает AP, стрельба произошла через год после нападения на магазин King Soopers в Колорадо, в результате которого погибли 10 человек. Следствие до сих пор не представило информацию о мотивах преступника.

В субботу также в американском городе Милуоки произошла стрельба возле стадиона Fiserv Forum во время матча второго раунда плей-офф НБА между «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс». В результате инцидента пострадали 17 человек.

Продолжение вооруженного насилия в США заставило президента Джо Байдена в апреле запретить в стране наборы для самостоятельного сбора оружия без серийных номеров.

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