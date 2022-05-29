Объем производства стали в Иране за 4 месяца составил 9 млн тонн

Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), за первые 4 месяца 2022 года сократилось на 7,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 619,1 млн тонн.
Отмечается, что Иран за отчетный период сократил производство стали на 8,9% до 9,1 млн тонн против 9,98 млн тонн в январь-апрель 2021 года.
Несмотря на снижение производства, Иран по-прежнему занимает 10-е место среди производителей стали в мире в течение этого периода.
Китай стал крупнейшим производителем стали в мире за первые 4 месяца 2022 года (336,2 млн тонн). Производство стали в Китае также года сократилось на 10,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Индия, Япония, США, Россия, Южная Корея, Германия, Турция и Бразилия занимали второе и девятое места в мире по производству стали в первые четыре месяца текущего года соответственно.
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Тегеран, 29 мая. ИРНА — Иранские производители стали произвели более 9 млн. тонн стали за первые 4 месяца 2022 года, пишет пресс-служба Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).
Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), за первые 4 месяца 2022 года сократилось на 7,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 619,1 млн тонн.
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