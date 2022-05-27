Иран планирует импортировать сталь из России

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Фатеми вчера в кулуарах Совместного торгового заседания Ирана и России заявил, что в области горнодобывающей промышленности добыча железной руды Иран в хорошей ситуации, однако запасы полезных ископаемых, включая цинк, свинец и алюминий подходят к концу.

При этом он отметил, что на переговорах с Россией договорились бартером импортировать сталь из страны.

Фатеми также указал на ситуацию с дефицитом запчастей автопроизводителей в России. «У нас все готово для того, чтобы поставлять запчасти в Россию. Кстати, в сфере газовых турбин Иран достиг современных технологий, что привело к подписанию контрактов с российскими электростанциями по ремонту. На основе этого мы можем бартером импортировать сталь из России».

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