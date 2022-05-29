В Иране выросли инвестиции в СЭЗ "Парс"

Он отметил, что прямые инвестиции в данную специальную экономическую энергетическую зону в иранском календарном 1400 году (20 марта 2021-21 марта 2022 г.) составили 70 тыс. млрд риалов и 500 млн евро, что больше на 46% по сравнению с минувшим годом.
Афрузе назвал цель создания СЭЗ "Парс" доработкой фаз газового месторождения "Южный Парс" и компенсацией задержек с добычей из совместного резервуара "Южного Парса". «Развитие нефтехимической промышленности для создания большей добавленной стоимости запасов газа Южного Парса является еще одной фундаментальной целью специальной экономической энергетической зоне Парс», добавил он.
Бушер, 29 мая, ИРНА – Инвестиции в специальной экономической энергетической зоне Южный Парс выросли на 46% несмотря на недавние проблемы в прошлом году. Об этом сообщил директор по экономическому развитию и привлечению инвестиций СЭЗ "Парс" Хосро Афрузе в воскресенье.
Он отметил, что прямые инвестиции в данную специальную экономическую энергетическую зону в иранском календарном 1400 году (20 марта 2021-21 марта 2022 г.) составили 70 тыс. млрд риалов и 500 млн евро, что больше на 46% по сравнению с минувшим годом.
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