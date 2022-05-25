Враждебное соперничество между державами

Указав на обширность, население, географию, историю и разнообразный климат Ирана, верховный лидер подчеркнул, что управление страной с положением Ирана является важной задачей и, учитывая нынешние особые условия мира, естественно, трудна и сложна.

"Враждебное соперничество и угрозы ядерных держав друг другу, усиление военных действий и угроз, а также война вблизи Европы как одного из самых раздираемых войной регионов мира, беспрецедентное распространение болезней и продовольственные угрозы по всему миру — все это факторы, которые делают нынешние мировые условия особенные. И в таких условиях управление странами стало более трудным и сложным", сказал лидер.

"В ходе всевозможных событий в стране, связанных с внутренними и внешними вопросами, интеллектуальными и структурными вопросами можно одержать верх при помощи ряда факторов: неустанные усилия на пути Бога, искренность во имя Бога, твердая воля, инициатива действий и пр", указал лидер.

"Лозунги революции полезны для страны. Вопреки тем, кто хочет представить дело так, будто революция служит проблемой для страны, революция, революционные лозунги, революционные идеалы и движение в их сторону – это средство исцеления от проблем страны, а не проблема", отметил аятолла Хаменеи.

По словам лидера, оставаться приверженным революции сложнее, чем быть просто революционно настроенным и иметь революционные взгляды.

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