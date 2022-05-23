23 мая 2022 г., 14:56
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На днях представители иранского кино начнут свой конкурс на Каннском кинофестивале

На днях представители иранского кино начнут свой конкурс на Каннском кинофестивале

Тегеран, 23 мая, ИРНА – Показа иранских фильмов начнется после завтра в зале Дворца Люмьер и продолжится до 28 мая.

75-й Каннский кинофестиваль в конкурсной секции принял 16 фильмов со всего мира и из Ирана в мероприятии принял участие фильм «Братья Лейлы» режиссера Саида Рустаи.

«Братья Лейлы» - это социальная драма об экономических проблемах, вызванных обострением ситуации на рынке золота.

Кроме того, один полнометражные фильм и 16 короткометражных фильмов из Ирана будут соревноваться с другими фильмами в конкурсе программы «Недели критики» в Каннах.

75-й Каннский кинофестиваль проходит 17-28 мая, а 61-й конкурс программы «Недели критики» в Каннах - 18-26 мая.

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