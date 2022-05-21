Добыча газа на месторождении Южный Парс увеличится на 6% в этом году

Он отметил, что этой зимой объем добычи газа растет на 6% в случае эксплуатации 11-й, 13-й, 16-й фазах месторождения. «Ежедневная добыча газа зимой текущего года составит 12 млн кубометров в 11-й фазе», добавил иранский чиновник.

Мешкинфам также сообщил об увеличении добычи газа на 13-й и 16-й фазах месторождения «Южный Парс» в этом году.

«Ремонт газопровода на 16-й фазе Южного Парса успешно завершен и он запущен в производство. В настоящее время по этому трубопроводу с моря на сушу проходит около 20 млн кубометров газа в сутки», заявил он.

Месторождение Южный Парс - крупнейшее месторождение газа в мире, расположенное на границе Катара и Ирана. Это один из основных источников энергии, содержащий около 51 триллиона кубометров природного газа и 7,9 миллиарда кубометров конденсата природного газа. Газовое месторождение занимает территорию в 9700 квадратных километров, из которых 3700 квадратных километров расположены в территориальных водах Ирана.

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