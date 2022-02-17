17 февр. 2022 г., 20:47
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News Code: 84653949
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Иран и Катар создадут совместную группу по изучению добычи газа

Иран и Катар создадут совместную группу по изучению добычи газа

Тегеран, 17 февраля, ИРНА - Источник в министерстве нефти Ирана сообщил ИРНА, что министры нефти Ирана и Катара обсудят обмен газом, общие позиции на мировом рынке и формирование совместной исследовательской группы в кулуарах предстоящего ФСЭГ в Дохе.

Форум стран-экспортеров газа пройдет на следующей неделе в Катаре, и министр нефти Ирана встретится со своим катарским коллегой в кулуарах, сообщил источник ИРНА в четверг.

По словам источника, министры обсудят обмен газом, общие позиции в торговле газом и на мировых рынках, а также создание совместных компаний, основанных на знаниях, в области нефти и энергетики

Источник в Миннефте сообщил также, что ожидается обсуждение формирования совместной рабочей группы по изучению залежи газового месторождения Южный Парс.

Источник также отметил, что в обсуждения двух министров также будут включены обучение человеческих ресурсов и экспорт технических и инженерных услуг Ирана в Катар.

В ФСЭГ входят Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла и Оман, производящие 42 процента мирового газа и обладающие 70 процентами мировых запасов газа.

Организация также управляет 38 процентами мирового транзита газопроводов и 85 процентами мировой торговли СПГ.

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