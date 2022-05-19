Иран занимает третье место в мире по производству мёда

Выступая в четверг на церемонии, посвященной Всемирному дню пчел в иранском городе Карадж, глава Иранского общества пчеловодства Голам-Хоссейн Тахмасеби, призвал увеличить пчелиные семьи и производство мёда в стране.

Он отметил, что в прошлом иранском календарном году (с 20 марта 2021 по 20 марта 2022 года) в Иране было произведено 111 тыс. тонн мёда, что на 3 тыс. тонн меньше, чем годом ранее, но количество пчелиных семей увеличилось до 11 миллионов, что позволило Ирану занять пятое место в мире.

"В Иране меда потребляется всего 1,313 килограмма на душу населения в год", сказал чиновник, добавив, что потребление меда на душу населения в развитых странах примерно составляет 2,5 килограмма.

Он назвал использование пестицидов основной причиной сокращения популяции медоносных пчел, в отличие от других видов, для которых изменение климата является основным фактором.

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