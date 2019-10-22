Сабаланский мёд экспортируется в страны Персидского залива

"Ардебильский мед занял первое место по качеству на выставке меда в иракском Эрбиле", заявил он журналистам во вторник.

По его словам, ежегодно 70 тыс. тонн меда производится в стране.

Провинция Ардебиль и район Сабалан в ней славятся вкуснейшим медом, который собирается с таких растений как мята, кориандр, чабрец, астрагал и акация. В зависимости от того с какого растения был собран мед отличаются и его свойства. Собранный с многих лечебных растений он обладает исключительными целебными свойствами, например улучшению аппетита и борьбе с инфекционными заболеваниями помогает кориандровый мед.

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