22 окт. 2019 г., 15:19
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News Code: 83526947
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Сабаланский мёд экспортируется в страны Персидского залива

Сабаланский мёд экспортируется в страны Персидского залива

Ардебиль, 22 октября, ИРНА – Глава союза меда и молочных продуктов провинции Ардебиль Фардин Сафави сообщил об экспорте сабаланского мёда в страны Персидского залива.

"Ардебильский мед занял первое место по качеству на выставке меда в иракском Эрбиле", заявил он журналистам во вторник.
По его словам, ежегодно 70 тыс. тонн меда производится в стране.
Провинция Ардебиль  и район Сабалан в ней славятся вкуснейшим медом, который собирается с таких растений как мята, кориандр, чабрец, астрагал и акация.  В зависимости от того с какого растения был собран мед отличаются и его свойства. Собранный с многих лечебных растений он обладает исключительными целебными свойствами, например улучшению аппетита и борьбе с инфекционными заболеваниями помогает кориандровый мед.

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