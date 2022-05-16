16 мая 2022 г., 09:03
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Национальная иранская газовая компания: Турция и Ирак подали заявки на увеличение импорта иранского газа

Национальная иранская газовая компания: Турция и Ирак подали заявки на увеличение импорта иранского газа

Тегеран, 16 мая, ИРНА - Генеральный директор Национальной газовой компании Маджид Чегини заявил, что переговоры продолжаются с целью продления соглашения о поставках иранского газа как в Турцию, так и в Ирак, добавив, что обе страны подали запрос на увеличение объема импорта иранского газа.

В кулуарах пресс-конференции в воскресенье он пояснил: «Мы провели переговоры с турецкой стороной в связи с ее желанием продлить контракт на импорт иранского газа».

«Мы приложим наши усилия в свете имеющихся условий для достижения этого соглашения», - заявил он, указав на формирование рабочей группы, изучающей возможность увеличения объема экспорта, а также продления контракта с Турцией.

Что касается поставок иранского газа в Ирак, Чегини сказал, что Ирак также подал заявку на продление контракта с нами, срок действия которого истекает в следующем году и страна стремится продлить этот контракт.

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