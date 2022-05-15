Иранец завоевал золото на сурдлимпийских играх в Бразилии

Пирайгар принес Ирану золото с 54 метра 82 сантиметра. Спортсмены из Литвы и США также заняли второе и третье места в данной дисциплине.

Сурдлимпийские игры с участием более 4000 спортсменов из 80 стран 2-15 мая проходят в Бразилии. Иранские спортсмены до сих пор завоевали 14 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей на этом турнире.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram