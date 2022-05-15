Иранец завоевал золото на сурдлимпийских играх в Бразилии

Пирайгар принес Ирану золото с 54 метра 82 сантиметра. Спортсмены из Литвы и США также заняли второе и третье места в данной дисциплине.
Сурдлимпийские игры с участием более 4000 спортсменов из 80 стран 2-15 мая проходят в Бразилии. Иранские спортсмены до сих пор завоевали 14 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей на этом турнире.
Тегеран, 15 мая, ИРНА – Иранский легкоатлет Саджад Пирайгар завоевал золотую медаль в метании диска в 13-й день ХХIV сурдлимпийских играх 2022 года, которые проходят в Бразилии.
Пирайгар принес Ирану золото с 54 метра 82 сантиметра. Спортсмены из Литвы и США также заняли второе и третье места в данной дисциплине.
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