Расширение торговых отношений стоит в повестке дня визита эмира Катара в Тегеран

Он в интервью ИРНА заверил, что визит Эмира Катара обещает светлое будущее в экономических отношениях двух стран. «Иранские и катарские бизнесмены заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества», добавил Мусапур.

По его словам, иранская высокопоставленная торговая делегация в июне текущего года наряду с правительственной экономической комиссией двух стран отправится в Катар, чтобы встретиться с экономическими официальными лицами страны.

Указав на проведение Чемпионата мира-2022 в Катаре, он заверил, что частный сектор Ирана готов обеспечивать требования Катара и экспортировать необходимые продукции в эту страну.

Председатель ТПП Ирана и Катара добавил, что Исламская Республика уже экспортировала продукты питания и строительные материалы в Катар.

Напомним, Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в четверг 12 мая отправится в Иран, чтобы встретиться со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси и обменяться мнениями о реализации уже подписанных соглашений и развивать сотрудничество двух стран на фоне ЧМ-2022.

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