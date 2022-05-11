11 мая 2022 г., 09:58
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Расширение торговых отношений стоит в повестке дня визита эмира Катара в Тегеран

Расширение торговых отношений стоит в повестке дня визита эмира Катара в Тегеран

Тегеран, 11 мая, ИРНА – Развитие торговых отношений и следить за выполнением двусторонних соглашений между Дохой и Тегераном стоят в повестке дня предстоящего визита эмира Катара в Иран. Об этом сообщил председатель торгово-промышленной палаты Ирана и Катара Аднан Мусапур в среду.

Он в интервью ИРНА заверил, что визит Эмира Катара обещает светлое будущее в экономических отношениях двух стран. «Иранские и катарские бизнесмены заинтересованы в укреплении двустороннего сотрудничества», добавил Мусапур.
По его словам, иранская высокопоставленная торговая делегация в июне текущего года наряду с правительственной экономической комиссией двух стран отправится в Катар, чтобы встретиться с экономическими официальными лицами страны.
Указав на проведение Чемпионата мира-2022 в Катаре, он заверил, что частный сектор Ирана готов обеспечивать требования Катара и экспортировать необходимые продукции в эту страну.
Председатель ТПП Ирана и Катара добавил, что Исламская Республика уже экспортировала продукты питания и строительные материалы в Катар.
Напомним, Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в четверг 12 мая отправится в Иран, чтобы встретиться со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси и обменяться мнениями о реализации уже подписанных соглашений и развивать сотрудничество двух стран на фоне ЧМ-2022.

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