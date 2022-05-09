МККК призвал Красный полумесяц Ирана играть роль в борьбы с кризисами, вызванными изменением климата

Об этом сказал он в воскресенье на заседании по случаю столетия образования Красного полумесяца Ирана.

«Перенесемся на 100 лет вперед, и гуманитарная обстановка становится все более сложной и непредсказуемой во всех частях мира. Мы видим, как наряду с затяжными вооруженными конфликтами возникают неожиданные чрезвычайные ситуации. Мы видим, как изменение климата, стихийные бедствия, пандемии, урбанизация, миграция и социально-экономические кризисы усугубляют страдания людей, и без того страдающих от хронических трудностей. И мы видим растущие ограничения на способность гуманитарных организаций эффективно реагировать на массовые потребности. Политизация помощи, дезинформация, кибератаки, сокращение ресурсов и ограничительные меры - вот лишь несколько примеров», - сказал он.

«На этом фоне Красный полумесяц Ирана на протяжении десятилетий набирала силу, оказывая гуманитарные услуги во время многочисленных стихийных бедствий и техногенных катастроф. Сегодня мы гордимся тем, что вы являетесь активным членом Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, обладающим обширными возможностями в области оказания чрезвычайной помощи и спасения, здравоохранения и Физической Реабилитации, среди прочего», - заключил он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram