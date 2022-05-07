Гендиректор МККК посетит Тегеран с визитом

Как сообщает представительство МККК в Тегеране, Мардини 8 мая наряду с Всемирным днем Красного Полумесяца и Красного Креста прилетит в Иран для участия в церемонии по случаю 100-й годовщины формирования Общества Красного Полумесяца Исламской Республики.

Он также планирует встретиться с иранскими властями, чтобы обсудить гуманитарные вопросы в Иране и регионе.

Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца» отмечается 8 мая. День Красного Креста и Красного полумесяца отмечается в день рождения швейцарского гуманиста, основателя Красного креста и первого лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана, который родился 8 мая в 1828 году.

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