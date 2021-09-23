Глава МИД Ирана встретился с президентом МККК

Министр иностранных дел Ирана на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста назвал негуманными санкции США против Ирана.

Амир Абдоллахиян выразил признательность МККК за помощь в поиске останков иранских мучеников во время ирано-иракской войны, а также за их ограниченную, но ценную помощь в борьбе с распространением пандемии коронавируса.

Он рассказал об усилиях Ирана по оказанию помощи перемещенным лицам в Афганистане, а также о вакцинации афганских беженцев в Иране, несмотря на давление на страну.

Глава иранской дипломатии осудил международные организации по правам человека за их молчание против санкций США, подчеркнув, что санкции были бесчеловечными и террористическим актом против иранского народа и должны быть отвергнуты всеми.

Президент МККК Питер Маурер, в свою очередь, высоко оценил усилия Ирана по оказанию помощи Афганистану, а также щедрое гостеприимство по отношению к афганским беженцам.