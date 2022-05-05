Иран и Индонезия обсудили пути укрепления сотрудничества

Во время переговоров президент Раиси сказал, что отношения между Тегераном и Джакартой могут развиваться по всем направлениям.

Раиси также поздравил своего индонезийского коллегу с праздником Ураза-байрам – важным религиозным праздником мусульман и пожелал мира и безопасности всем народам мира.

"Иран стремится к развитию отношений с дружественными странами на международной и региональной аренах", отметил Раиси.

Комментируя кризис в Палестине, Раиси заявил, что палестинская проблема является важной проблемой исламского мира. "Все исламские страны должны объединиться, чтобы защитить сопротивление палестинского народа", подчеркнул президент Ирана.

Президент Индонезии, в свою очередь, сказал, что его страна и Иран, наряду с их культурными общностями, имеют имеют одинаковые позиции по международным и региональным вопросам, особенно по делу Палестины.

Кроме того, он поздравил иранский народ и правительство с праздником Ид аль-Фитр и выразил готовность своей страны развивать международные, региональные и двусторонние отношения с Исламской Республикой.

3 мая в Иране отметили праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр), который знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан.

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