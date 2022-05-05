5 мая 2022 г., 11:09
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Раиси: Иран всегда поддерживает сплоченность и единство в Ираке

Раиси: Иран всегда поддерживает сплоченность и единство в Ираке

Тегеран, 5 мая. ИРНА — Президент Ирана Эбрахин Раиси подчеркнул, что сплоченность и единство в Ираке были и остаются важными вопросами для Исламской Республики.

Об этом заявил Раиси во время телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи.

В ходе беседы с иракским премьером иранский президент выразил надежду, что политический процесс недавних парламентских выборов в Ираке вскоре придет к выводу о формировании сильного правительства.

Кроме того, президент поздравил иракский народ и правительство с наступившим праздником Ид аль-Фитр, важным религиозным праздником мусульман, который знаменует завершение священного месяца Рамадан.

Премьер-министр Ирака, в свою очередь, поздравил иранский народ и президента с праздником и поблагодарила Исламскую Республику за поддержку Ирака.

3 мая в Иране отметили праздник Ураза-Байрам (Ид аль-Фитр), который знаменует завершение поста в священном месяце Рамадан.

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