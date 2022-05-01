2 мая 2022 г., 00:16
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Раиси пригласил президента Таджикистана посетить Иран

Раиси пригласил президента Таджикистана посетить Иран

Тегеран, 2 мая. ИРНА — Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном пригласил его посетить Тегеран.

Во время телефонного разговора, Раиси поздравил Рахмона с наступающим праздником Ураза-Байрам и заявил, что Исламская Республика считает, что безопасность и процветание народа Таджикистана – это безопасность и процветание иранского народа.

"Иран обеспокоен ситуацией с безопасностью, складывающейся в регионе, в частности в Афганистане", отметил Раиси, подчеркнув необходимость развития координации в сфере безопасности между двумя странами.

Раиси также выразил удовлетворение развитием торгово-экономических отношений между двумя странами, заявив, что визит президента Таджикистана в Тегеран приведет к дальнейшему развитию двусторонних и межрегиональных взаимодействий между Тегераном и Душанбе.

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