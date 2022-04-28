28 апр. 2022 г., 11:02
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Из Ирана было поставлено $14.5 млрд нефтехимической продукции

Из Ирана было поставлено $14.5 млрд нефтехимической продукции

Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Секретарь Совета работодателей нефтехимической промышленности Ахмад Махдави заявил, что из Ирана было поставлено $14.5 млрд нефтехимической продукции за минувший год.

Вчера Махдави рассказал ИРНА, что объем экспорта нефтехимической продукции за рубеж составил 14.5 млрд долларов за минувший год.

По словам Махдави, прогнозы показывают, что объем экспорта и его стоимостное выражение также увеличатся.

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