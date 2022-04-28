Из Ирана было поставлено $14.5 млрд нефтехимической продукции

Тегеран, 1 мая, ИРНА - В последние годы сионистский режим при полной поддержке США всегда претендовал на превосходство в регионе, но сегодня мы видим, что он потерял все факторы своей власти, даже в сфере СМИ. Об этом заявил министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили в субботу.