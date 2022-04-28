Вчера Махдави рассказал ИРНА, что объем экспорта нефтехимической продукции за рубеж составил 14.5 млрд долларов за минувший год.
По словам Махдави, прогнозы показывают, что объем экспорта и его стоимостное выражение также увеличатся.
Тегеран, 28 апреля, ИРНА - Секретарь Совета работодателей нефтехимической промышленности Ахмад Махдави заявил, что из Ирана было поставлено $14.5 млрд нефтехимической продукции за минувший год.
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