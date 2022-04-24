24 апр. 2022 г., 23:24
Journalist ID: 2388
News Code: 84730316
0 Persons
T T

Tags

США заблокировали работу российского посольства в стране

США заблокировали работу российского посольства в стране

Тегеран, 24 апреля, ИРНА - Власти Вашингтона заблокировали работу посольства РФ, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По данным ПРАЙМ, кроме того, Bank of America закрыл счета двух российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке, в адрес дипломатов поступают звонки и письма с угрозами, отметил он.

По словам посла, одно время даже блокировался выезд из посольства, были акты вандализма. Действия США, отметил Анатолий Антонов, понятны в контексте русофобии, развернутой Вашингтоном.

Дипломат ранее уже говорил, что Россия и Америка больше не являются партнерами.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на вторжение Россией на Украину, о начале которой было объявлено 24 февраля.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости двух республик на Украине.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha