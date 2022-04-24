США заблокировали работу российского посольства в стране

По данным ПРАЙМ, кроме того, Bank of America закрыл счета двух российских генконсульств в Хьюстоне и Нью-Йорке, в адрес дипломатов поступают звонки и письма с угрозами, отметил он.

По словам посла, одно время даже блокировался выезд из посольства, были акты вандализма. Действия США, отметил Анатолий Антонов, понятны в контексте русофобии, развернутой Вашингтоном.

Дипломат ранее уже говорил, что Россия и Америка больше не являются партнерами.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на вторжение Россией на Украину, о начале которой было объявлено 24 февраля.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости двух республик на Украине.

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