Ракетную мощь Исламской Республики Иран невозможно остановить, потому что она по преимуществу локальна и основана на собственных технологиях, - заявил бригадный генерал Нелфрошан в интервью ИРНА.

«В настоящее время мы являемся державой в области производстве ракет и беспилотников в регионе западной Азии и с учетом того, что все эти знания и технологии местные у нас на этом пути нет ограничений. География работы КСИР не ограничивается переделами Ирана и мы построили свои базы вне страны для защиты Ирана и ислама. Поэтому сегодня мы видим господство Ирана и движения сопротивления на геополитической и военной международной и региональной аренах», - заявил он.

«Касательно борьбы с терроризмом и экстремизмом КСИР находится на передовой этой войны так как считает себя настоящим сторонником ислама. Именно исходя из это КСИР выступает против отклоняющихся мыслей и движений и борется с ними. Противостояние КСИР с отклоняющимися мыслями движениями носит двусторонний характер, а необходимый и негативный. Где КСИР чувствует, что нельзя предпринимать ответные, негативные меры, выступает при необходимости, а если видит опасность против пчеловодства будет действовать решительно и ответит на любые угрозы», - добавил он.

«На негодящий день мы стали пионером изобретательных, стратегических, оперативных и тактических моделей развития, что непонятно врагам, поэтому они относятся к нам с сомнением», - заключил он.

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