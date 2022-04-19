19 апр. 2022 г., 11:56
Journalist ID: 2390
News Code: 84723790
0 Persons
T T

Tags

Женская юниорская сборная Ирана по волейболу заняла 2-е место на международном турнире «Cornacchia»

Женская юниорская сборная Ирана по волейболу заняла 2-е место на международном турнире «Cornacchia»

Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Женская юниорская сборная Ирана по волейболу заняла второе место на международном турнире «Cornacchia» в Италии.

Мемориал Ferruccio Cornacchia — международный турнир среди молодежных команд, чей возраст не превышает 17 и 19 лет.
Мужская и женская сборные Ирана по волейболу в целях подготовки для чемпионата Азии 2022 года приняли участие в международном турнире «Cornacchia».
Иранские девушки, которые одержали победу на предварительных матчах, четвертьфинале и полуфинале, в понедельник вечером уступили итальянской команде в финале со счетом 1:3.
Дорса Фаллах и Негар Хашеми в этом турнире признаны лучшим связующим и либеро, соответственно.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha