Женская юниорская сборная Ирана по волейболу заняла 2-е место на международном турнире «Cornacchia»

Мемориал Ferruccio Cornacchia — международный турнир среди молодежных команд, чей возраст не превышает 17 и 19 лет.
Мужская и женская сборные Ирана по волейболу в целях подготовки для чемпионата Азии 2022 года приняли участие в международном турнире «Cornacchia».
Иранские девушки, которые одержали победу на предварительных матчах, четвертьфинале и полуфинале, в понедельник вечером уступили итальянской команде в финале со счетом 1:3.
Дорса Фаллах и Негар Хашеми в этом турнире признаны лучшим связующим и либеро, соответственно.
Тегеран, 19 апреля, ИРНА – Женская юниорская сборная Ирана по волейболу заняла второе место на международном турнире «Cornacchia» в Италии.
Мемориал Ferruccio Cornacchia — международный турнир среди молодежных команд, чей возраст не превышает 17 и 19 лет.
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