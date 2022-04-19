Женская юниорская сборная Ирана по волейболу заняла 2-е место на международном турнире «Cornacchia»

Мемориал Ferruccio Cornacchia — международный турнир среди молодежных команд, чей возраст не превышает 17 и 19 лет.

Мужская и женская сборные Ирана по волейболу в целях подготовки для чемпионата Азии 2022 года приняли участие в международном турнире «Cornacchia».

Иранские девушки, которые одержали победу на предварительных матчах, четвертьфинале и полуфинале, в понедельник вечером уступили итальянской команде в финале со счетом 1:3.

Дорса Фаллах и Негар Хашеми в этом турнире признаны лучшим связующим и либеро, соответственно.

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