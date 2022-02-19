Команда «Баридж Эсанс» выиграла женскую волейбольную лигу в Иране

Женская волейбольная команда «Баридж Эсанс» в четверг вечером в финальном этапе чемпионата по волейболу топ-женских клубов Ирана в зале Федерации волейбола выиграла женскую волейбольную лигу.
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