19 февр. 2022 г., 15:33
Journalist ID: 2388
News Code: 84655545
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Команда «Баридж Эсанс» выиграла женскую волейбольную лигу в Иране

Женская волейбольная команда «Баридж Эсанс» в четверг вечером в финальном этапе чемпионата по волейболу топ-женских клубов Ирана в зале Федерации волейбола выиграла женскую волейбольную лигу.

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