Иранский филь выиграл награды кинофестиваля Gralha Film в Бразилии

GMFA (Gralha International Monthly Film Awards) - ежемесячная кинопремия, целью которой является продвижение лучшего мирового кинематографа. Фильмы просматриваются внутри компании квалифицированными судьями из кинематографической среды.

Короткометражный фильм «Пузырь» режиссера Хамеда Ориба получил награду за лучший документальный фильм, лучшую режиссуру документального фильма и лучший монтаж документального фильма на этом международном кинофестивале в качестве представителя Ирана.

Фильм рассказывает о мужчине, который покидает страну без известия и прощания с родными и сейчас его мать больше не отвечает ему.