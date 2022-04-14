Женская сборная Ирана выиграла кубок мира по стрельбе в Бразилии

В третий день соревнований Хание Ростамиян, Гольнуш Себгатоллахи и Эльхам Хариджани в составе сборной Ирана обыграли команду Тайланд со счетом 16:12.

Иранские спортсмены до конца третьего дня турнира завоевали 4 медали: 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Иран занимает 2-е место в турнирной таблице.

Кубок мира по стрельбе из пистолета и винтовки среди женщин и мужчин 9-19 апреля проходит в Бразилии, Рио-де-Жанейро с участием 180 спортсменов из 28 стран.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

