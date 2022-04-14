14 апр. 2022 г., 12:40
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Женская сборная Ирана выиграла кубок мира по стрельбе в Бразилии

Женская сборная Ирана выиграла кубок мира по стрельбе в Бразилии

Тегеран, 14 апреля, ИРНА – Женская сборная Ирана по стрельбе из пневматического пистолета завоевала золотую медаль на кубке мира в Бразилии.

В третий день соревнований Хание Ростамиян, Гольнуш Себгатоллахи и Эльхам Хариджани в составе сборной Ирана обыграли команду Тайланд со счетом 16:12.
Иранские спортсмены до конца третьего дня турнира завоевали 4 медали: 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Иран занимает 2-е место в турнирной таблице.
Кубок мира по стрельбе из пистолета и винтовки среди женщин и мужчин 9-19 апреля проходит в Бразилии, Рио-де-Жанейро с участием 180 спортсменов из 28 стран.

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