28 мар. 2022 г., 18:46
Journalist ID: 2388
News Code: 84698615
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Йеменское движение «Ансар Аллах» призвало саудовскую коалицию пользоваться возможностью прекращения войны

Йеменское движение «Ансар Аллах» призвало саудовскую коалицию пользоваться возможностью прекращения войны

Тегеран, 28 марта, ИРНА - Лидер движения «Ансар Аллах» в Йемене Абдул Малик Бадр ад-Дин аль-Хуси обвинил саудовско-американскую коалицию в агрессии из-за упущенной возможности инициативы приостановить военные действия, подчеркнув, что агрессоры пожалеют, если упустят ее.

Во время массовой встречи, на которой присутствовали ученые и государственные лидеры, чтобы поприветствовать месяц Рамадан, Аль-Хуси подчеркнул в видеообращении, что «мы не пожалеем усилий для противодействия агрессии и блокаде всеми возможными способами, и мы никогда не согласимся на продолжение блокады».

Он подчеркнул, что «у агрессоров нет возможности защититься от ударов и выбраться из беды, только прекратив агрессию и сняв осаду», указав, что - по милости Божьей - восьмой год был открыт процессом снятия третьей осады.».

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