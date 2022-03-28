Йеменское движение «Ансар Аллах» призвало саудовскую коалицию пользоваться возможностью прекращения войны

Во время массовой встречи, на которой присутствовали ученые и государственные лидеры, чтобы поприветствовать месяц Рамадан, Аль-Хуси подчеркнул в видеообращении, что «мы не пожалеем усилий для противодействия агрессии и блокаде всеми возможными способами, и мы никогда не согласимся на продолжение блокады».

Он подчеркнул, что «у агрессоров нет возможности защититься от ударов и выбраться из беды, только прекратив агрессию и сняв осаду», указав, что - по милости Божьей - восьмой год был открыт процессом снятия третьей осады.».