Залогом существования Израиля является дестабилизация региона

"Сионизм может существовать и расти только за счет дестабилизации окружающих стран", сказал Бакаи Хамане в ответ на заявления представителя сионистского режима против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после ракетного удара по шпионским объектам Моссада в Эрбиле.
По его словам, элементом, гарантировавшим выживание этого режима, является создание нестабильности и эскалации напряженности между Западом и исламскими обществами.
"Это та самая логика, которая создала полноценный режим апартеида, считающий, что он имеет право доминировать над невинными палестинцами, убивать их и калечить их, конфисковывать их земли и разрушать их дома", сказал он.
"Неудивительно, что они злятся на Корпус стражей исламской революции, как на сильнейший фактор, который помог искоренить террористическую группировку ДАИШ (ИГИЛ) и ликвидировать насильственный экстремизм и терроризм в регионе", указал он, комментируя сотрудничество сионистского режима с террористической группировкой ДАИШ.
13 марта, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что «стратегический центр заговоров сионистов» был подвержен мощному ракетному обстрелу. КСИР в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Сионистский режим продолжает существовать и расти только за счет дестабилизации других стран. Об этом заявил посол и постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Эсмаил Бакаи Хамане.
"Сионизм может существовать и расти только за счет дестабилизации окружающих стран", сказал Бакаи Хамане в ответ на заявления представителя сионистского режима против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после ракетного удара по шпионским объектам Моссада в Эрбиле.
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