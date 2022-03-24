Залогом существования Израиля является дестабилизация региона

"Сионизм может существовать и расти только за счет дестабилизации окружающих стран", сказал Бакаи Хамане в ответ на заявления представителя сионистского режима против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после ракетного удара по шпионским объектам Моссада в Эрбиле.

По его словам, элементом, гарантировавшим выживание этого режима, является создание нестабильности и эскалации напряженности между Западом и исламскими обществами.

"Это та самая логика, которая создала полноценный режим апартеида, считающий, что он имеет право доминировать над невинными палестинцами, убивать их и калечить их, конфисковывать их земли и разрушать их дома", сказал он.

"Неудивительно, что они злятся на Корпус стражей исламской революции, как на сильнейший фактор, который помог искоренить террористическую группировку ДАИШ (ИГИЛ) и ликвидировать насильственный экстремизм и терроризм в регионе", указал он, комментируя сотрудничество сионистского режима с террористической группировкой ДАИШ.

13 марта, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что «стратегический центр заговоров сионистов» был подвержен мощному ракетному обстрелу. КСИР в своем заявлении назвал ракетный удар ответом на "недавние преступления Израиля".