ХАМАС: сопротивление – наш стратегический подход

Сегодня ХАМАС выступило с заявлением, в котором они обещали продолжать путь палестинских мучеников и противостоять Израилю.

В заявлении подчеркивается, что «ХАМАС и наш народ привержены всестороннему сопротивлению; и (меч Иерусалима) является лишь благословенной станцией в этом непрерывном марше для защиты земли и святых мест».

«Убийство лидеров и символов наших людей и попытки нацелиться на них - отчаянные попытки, не удастся нарушать волю нашего народа», - говорится в заявлении, - «Школа сопротивления благодаря своей истории является местом появления великих лидеров».

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