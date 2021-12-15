Глава МИД Ирана назвал подделанный сионистский режим коренной причиной всех бед в регионе

Он во вторник поздравил главу политбюро Хамас с годовщиной формирования движения, подчеркнув поддержку Исламской Республики сопротивления палестинского народа.

"Хамас – один из пионеров Движения исламского сопротивления в освобождении священного Аль-Кудса", заявил Амир Абдоллахиян, добавив, что сегодня Движение сопротивления имеет главную роль в реализации исторических прав палестинского народа.

Указав на недавний акт Великобритании признать Хамас террористической организацией, иранский министр назвал эту меру политической против палестинской нации.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана назвал подделанный сионистский режим коренной причиной всех бед в регионе, отметив: "Несколько стран региона, которые стремятся к нормализации отношений с данным подделанным режимом, выступают против безопасности и интересов региона и исламской уммы".

Хания также, в свою очередь, упомянул о важной роли генерала Касема Сулеймани и поблагодарил поддержки Ираном Палестины за все годы после победы Исламской революции.

Осудив нормализацию отношений с сионистским режимом рядом региональных стран, назвав этот акт америко-сионистским. " Мы не хотели, чтобы двери арабских стран распахнулись перед сионистскими убийцами, руки которых запятнаны кровью палестинского народа".

Он заявил, что влияние сионистского режима в регионе приводит к опасности, нестабильности и угрозе против палестинцев и всей исламской умме. "Но такие попытки обречены на провал, так как воля народов региона сильнее, чем действия врагов", заключил он.