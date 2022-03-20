Раиси поздравил с Новым иранским годом

Иранский президент в своем поздравительном обращении к иранской нации он сказал, что новый век по солнечному календарю Хиджры станет временем, когда активная иранская нация будет играть активную роль.

Так, он пожелал всем иранцам здоровья и счастья и выразил надежду, что в новом году проблемы страны на пути развития будут устранены.

«Я надеюсь, что Новый год станет концом вспышки коронавируса и концом войны во всех странах мира», - заявил он.

«Ни одна нация ничего не достигла без интенсивной работы и максимального использования человеческих и природных ресурсов, и новый год и новое столетие должны стать началом нового витка продуктивной, полезной, плодотворной и прогрессивной работы для всех нас», - сказал он.

«Я искренне поздравляю вас, дорогой народ Ирана и Верховного Лидера Исламской революции, с наступлением Новруза, возрождением природы и земли и наступлением 1401 года н.э.», - добавил он

«Я храню память обо всех воинах, мучениках и ветеранах, которые боролись во славу ислама и дорогого Ирана в прошлом веке, и во главе их - наш великий имам, который, несомненно, является сияющим солнцем 14 века», - заключил он.

Twitter: @irnarussian

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