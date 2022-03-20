Новогоднее поздравление Лидера

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в своем поздравительном послании по поводу Нового иранского года.
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