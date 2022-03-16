16 мар. 2022 г., 20:03
Journalist ID: 2177
News Code: 84688102
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Сбор новогодних цветов в Иране

В преддверии новогодних праздников «Новруз» в городе Хамидие на юго-западе Ирана начался сбор новогодних цветов.

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