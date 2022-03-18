18 мар. 2022 г., 15:30
Journalist ID: 2177
News Code: 84689814
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Новрузский караван прибыл на конечную станцию

Новрузский караван «Всемирный праздник Новруз» в четверг прибыл в Санандадж после посещения городов Хамедан и Керманшах. Караван начал свое путешествие 14 марта с Тегеранского сада искусств.

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